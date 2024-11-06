Гонка за звание «Новичок года» НБА в сезоне 2024-25 обещает быть интересной. В прошлом сезоне Виктор Вембаньяма и Чет Холмгрен сделали борьбу за награду двухсторонней с начала и до конца. Однако класс драфта этого года не следует этому сценарию — в первые две недели преобладали сюрпризы.