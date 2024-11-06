Рейтинг «Новичок года» НБА 2024-25: 5 кандидатов после второй недели.
Гонка за звание «Новичок года» НБА в сезоне 2024-25 обещает быть интересной. В прошлом сезоне Виктор Вембаньяма и Чет Холмгрен сделали борьбу за награду двухсторонней с начала и до конца. Однако класс драфта этого года не следует этому сценарию — в первые две недели преобладали сюрпризы.
Пол Биссонетт озвучил четырёхсловное предсказание относительно будущего «Торонто Мэйпл Лифс» после их уверенной победы над «Бостон Брюинз».
Пол Биссонетт — ярый поклонник «Торонто Мэйпл Лифс» и даже поддерживал команду, споря со своим со-ведущим в подкасте Spittin Chiclets Райаном Уитни.
Kick Sauber подтвердили новичка Бортолето в качестве второго пилота на сезон 2025 года.
Бразильский гонщик Габриэль Бортолето дебютирует в Формуле-1 в 2025 году после подписания многолетнего контракта с Sauber/Audi. Команда ранее подтвердила, что они расстаются с Валттери Боттасом и Чжоу Гуанью.
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Рейтинг «Шестой игрока года» НБА 2024-25: 5 кандидатов после второй недели.
06-11-2024
По завершении второй недели сезона НБА 2024-25, гонка за звание «Шестой игрока года» в 2025 году начинает приобретать очертания.
3 причины, по которым Леброн Джеймс испытывает трудности под руководством Джей Джей Редика
06-11-2024
У форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса снизилась результативность в начале его первого сезона под руководством новичка-тренера Джей Джей Редика.
Инсайдер НБА раскрыл последние новости о статусе Криса Миддлтона, в то время как «Милуоки Бакс» опустились на последнее место в Восточной конференции.
06-11-2024
«Милуоки Бакс» находятся на последнем месте в Восточной конференции в начале сезона НБА 2024-25, а опытный форвард Крис Миддлтон еще не сыграл ни одной игры, восстанавливаясь после
Поклонник Леброна Джеймса и аналитик НБА заявил, что четырехкратный чемпион НБА является «значительной частью» проблемы «Лос-Анджелес Лейкерс» на фоне неудачной выездной серии.
06-11-2024
Ведущий Hoops Tonight Джейсон Тимпф в X (ранее Twitter) заявил, что Леброн Джеймс вносит вклад в текущие трудности «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне. В понедельник «Лейкерс» потерпели
«Пройти через его корпус» — Ивица Зубац раскрыл секрет своего мощного данка через Виктора Вембаньяму.
06-11-2024
Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Ивица Зубац совершил мощный данк двумя руками через восходящую звезду «Сан-Антонио Сперс» Виктора Вембаньяма в домашней победе со счетом 113-104 в
Мэджик Джонсон был поражен невероятным 360-градусным лэйапом Джа Морэнта через центрового «Бруклин Нетс».
06-11-2024
Защитник «Мемфис Гриззлис» Джа Морэнт произвел фурор в НБА во время выездной игры против «Бруклин Нетс» в понедельник, выполнив впечатляющий 360-градусный лэйап через центрового Ника
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Сакраменто Кингз - Торонто Рэпторс 07.11.2024, Регулярный сезон НБА 24/25
«Торонто Рэпторс» нанесли «Сакраменто» единственное поражение на их четырехматчевом выездном турне, и теперь хозяева будут искать возможность быстрой мести, когда команды встретятся в среду на Западном побережье.
Лос-Анджелес Клипперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 07.11.2024, Регулярный сезон НБА 24/25
«Филадельфия Сиксерс» снова вынуждены ждать возвращения своего звездного бигмена Джоэла Эмбиида, который, как предполагалось, мог дебютировать в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» в четверг в Инглвуде, Калифорния.
Денвер Наггетс - Оклахома-Сити Тандер 07.11.2024, Регулярный сезон НБА 24/25
«Оклахома-Сити Тандер» в прошлом сезоне стали самой молодой командой, занявшей первое место в регулярном чемпионате. В этом сезоне команда стремится повторить успех, снова оказавшись среди лидеров.
Финикс Санз - Майами Хит 07.11.2024, Регулярный сезон НБА 24/25
«Финикс Санз» были безжалостно выбиты из первого раунда плей-офф прошлого сезона «Миннесота Тимбервулвз», что стоило тренеру Фрэнку Вогелю работы.
Даллас Маверикс - Чикаго Буллз 07.11.2024, Регулярный сезон НБА 24/25
«Даллас Маверикс» нацелены на улучшение старта игры, когда примут «Чикаго Буллз» в четверг. В пяти из первых семи матчей этого сезона «Маверикс» уступали после первой четверти, а в понедельник они начали матч с «Индиана Пэйсерс» со счета 15-2, что в итоге привело к поражению 134-127.
Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 07.11.2024, Регулярный сезон НБА 24/25
Когда «Гриззлис» примут «Лос-Анджелес Лейкерс» в среду вечером, тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс будет заинтересован в том, как его бигмэн справится с Антони Дэвисом, одним из лучших мастеров игры на низком посту в лиге. Дэвис в среднем набирает 32,6 очка и 11,6 подбора, реализуя 57,1% бросков с
Инсайдер Кевин Уикс сообщает, что нападающий «Бостон Брюинз» Трент Фредерик привлекает внимание нескольких команд.
06-11-2024
Сезон в НХЛ только начался, но игрок «Бостон Брюинз» Трент Фредерик уже привлекает интерес со стороны других команд.
Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер был бы «удивлён», если бы статус Остона Мэттьюса изменился перед матчем «Торонто Мэйпл Лифс» против «Детройт Ред Уингз».
06-11-2024
«Торонто Мэйпл Лифс» пришлось выйти на игру против принципиального соперника и команды «Бостон Брюинз» — без капитана и обладателя приза Мориса Ришара, Остона Мэттьюса.
«Специальные бригады подвели нас сегодня», - Давид Пастрняк и Джим Монтгомери не подбирали слов, комментируя ошибки спецбригад «Бостон Брюинз» в матче, завершившемся сухим поражением от «Торонто Мэйпл Лифс».
06-11-2024
Давид Пастрняк и главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери прямо высказались о причинах поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 0:4 в среду, выделив проблемы в работе спецбригад.
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи чётко обозначил свои ожидания от команды после поражения в овертайме от «Калгари Флэймз».
06-11-2024
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи не подбирал слов после поражения 2:3 в овертайме от «Калгари Флэймз» в среду вечером. Это поражение стало четвёртым подряд для «Канадиенс»
Марнер и Беруби высоко оценили форварда «Торонто Мэйпл Лифс» за то, что он поддерживает свою результативную форму в победе 4:0 над «Бостон Брюинз».
06-11-2024
Звезда «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер продолжил удачно начавшийся сезон, забив свой 10-й гол и сделав передачу в победной игре 4:0 против «Бостон Брюинз» в среду.
Травма Кейла Макара: главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал досрочный уход защитника со льда.
06-11-2024
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар получил неуточнённую травму во время победы над «Сиэтл Кракен» со счётом 6:3 в среду.
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Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс 07.11.2024, Регулярный сезон НХЛ 24/25 смотреть онлайн
«Вегас Голден Найтс», занимающие первое место, получили несколько дней на подготовку к двухматчевому выездному туру, который начнется в четверг против «Эдмонтон Ойлерз».
Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингз 07.11.2024, Регулярный сезон НХЛ 24/25 смотреть онлайн
Три победы в пятиматчевом выездной серии оставили «Чикаго Блэкхокс» в приподнятом настроении, особенно после волевых побед над «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс» после поражения от «Сан-Хосе Шаркс».
Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторз 07.11.2024, Регулярный сезон НХЛ 24/25 смотреть онлайн
«Вашингтон Кэпиталз» постараются сохранить успешную серию домашних игр в матче с «Нэшвилл Предаторз» в четверг.
Сан-Хосе Шаркс - Коламбус Блю Джекетс 06.11.2024, Регулярный сезон НХЛ 24/25 смотреть онлайн
В рамках пятиматчевого выездного тура «Коламбус Блю Джекетс» постараются прервать серию из двух поражений, встречаясь с «Сан-Хосе Шаркс» во вторник вечером. В этом матче «Шаркс» вернется на лед первый номер драфта 2024 года Маклин Челебрини, который пропустил игры после травмы нижней части тела,
Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 06.11.2024, Регулярный сезон НХЛ 24/25 смотреть онлайн
«Ванкувер Кэнакс» стремятся продолжить свою успешную серию на выезде, встречаясь с «Анахайм Дакс» во вторник. Команда выиграла четыре из первых пяти выездных матчей, и победа в предстоящей игре позволит им повторить пятую по длине выездную серию побед в истории франшизы.
Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 06.11.2024, Регулярный сезон НХЛ 24/25 смотреть онлайн
«Сиэтл Кракен» удивили в своем втором сезоне, остановившись в шаге от финала Западной конференции в 2023 году. С тех пор команда не попадала в плей-офф, но нынешний сезон под руководством нового тренера Дэна Байлсмы начинался с оптимизмом. Однако сейчас «Кракен» переживают серию из шести поражений
Дедлайн обменов НФЛ 2024 года: 3 крупных сделки, которые могут обернуться серьезными неудачами
06-11-2024
Дедлайн обменов в НФЛ прошел. У команд НФЛ был срок до вторника, 5 ноября, 16:00 по восточному времени, чтобы заключить сделки с другими командами, и, как всегда, во вторник перед дедлайном
Когда Аарон Роджерс был близок к тому, чтобы оставить футбол ради карьеры в юриспруденции
06-11-2024
Аарон Роджерс провел последние два десятилетия в НФЛ на позиции квотербека. У него пять титулов MVP и кольцо победителя Супербоула, что делает особенно удивительным тот факт, что он мог
Бен Ротлисбергер предсказывает проблемы для «Даллас Ковбойз» после травмы Дака Прескотта.
06-11-2024
В воскресенье сезон для «Даллас Ковбойз» ухудшился: команда потерпела поражение от «Атланта Фэлконс» со счетом 21-27, опустившись до результату 3-5. Усугубило ситуацию то, что квотербек Дак
НФЛ приняла решение по Тому Брэди после того, как бывший квотербек усомнился в оправданности удаления Брайана Бранча в матче против «Грин-Бэй Пэкерс».
06-11-2024
НФЛ объявила, что Том Брэди не будет наказан за его комментарий по поводу удаления Брайана Бранча в игре «Детройт Лайонс» против «Грин-Бэй Пэкерс» в воскресенье.
«Даллас Ковбойз» — посмешище лиги», - бывший квотербек НФЛ раскритиковал махинации Джерри Джонса.
06-11-2024
Бывший квотербек НФЛ Чейз Дэниел подверг критике «Даллас Ковбойз», которые начали сезон с результатом 3-5 после поражения от «Атланта Фэлконс» со счетом 21-27 в воскресенье.
«Это представляет опасность», - Трэвис Келсе предостерегает по поводу прыжка Саквона Баркли через защитника в матче против «Джэксонвилл Джагуарс»
06-11-2024
Раннинбек «Филадельфия Иглз» Саквон Баркли стал яркой звездой нападения команды в этом сезоне. 27-летний игрок продемонстрировал свои навыки не только в беге, но и атлетичность в матче 9-й
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Канзас-Сити Чифс - Тампа-Бэй Баккэнирс 05.11.2024, Регулярный сезон НФЛ 24/25 смотреть онлайн
«Канзас-Сити Чифс» остаются единственной непобежденной командой в НФЛ, хотя им не удалось продемонстрировать доминирующее превосходство. Команда Патрика Махоумса, выиграв семь матчей подряд, в очередной раз постарается продолжить победную серию в игре против «Тампа-Бэй Баккэнирс» во вторник. Однако
Миннесота Вайкингс - Индианаполис Кольтс 04.11.2024, Регулярный сезон НФЛ 24/25 смотреть онлайн
«Колтс» отправятся в Миннесоту, чтобы попытаться вернуться на путь побед, в то время как «Вайкингс» также отчаянно нуждаются в победе после двух поражений подряд от «Детройт Лайонс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Во время этой серии «Вайкингс» потеряли важного игрока, левого тэкла Кристиана Даррисоу,
Сиэтл Сихокс - Лос-Анджелес Рэмс 04.11.2024, Регулярный сезон НФЛ 24/25 смотреть онлайн
«Сиэтл Сихокс», «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Аризона Кардиналс» делят лидерство в дивизионе с одинаковым счетом 4-4, в то время как «Лос-Анджелес Рэмс» отстают всего на пол-игры с результатом 3-4. Встреча между «Рэмс» и «Сихокс» в Сиэтле на стадионе Lumen Field в это воскресенье обещает быть
Грин-Бэй Пэкерс - Детройт Лайонс 04.11.2024, Регулярный сезон НФЛ 24/25 смотреть онлайн
Корнербек Амик Робертсон, подписавший контракт с «Детройт Лайонс» в межсезонье, с нетерпением ждет следующей игры своей команды, которая теперь будет гостить у соперников по дивизиону NFC North — «Грин-Бей Пэкерс» в воскресенье. Робертсон рад возможности поддерживать динамику «Лайонс», лидирующих в
Филадельфия Иглз - Джэксонвилл Джагуарс 04.11.2024, Регулярный сезон НФЛ 24/25 смотреть онлайн
В понедельник тренер «Джэксонвилл Джагуарс» Даг Педерсон возвращается в Филадельфию, но столкнется с проблемами из-за отсутствия одного из ведущих ресиверов и сильной формы команды «Филадельфия Иглз», которая близка к лидерству в дивизионе NFC East.
Аризона Кардиналс - Чикаго Беарз 04.11.2024, Регулярный сезон НФЛ 24/25 смотреть онлайн
«Чикаго Беарз» имеют лучший результат, чем «Аризона Кардиналс», но «Беарз» занимают последнее место в своем дивизионе, в то время как «Кардиналс» делят первое место в своем.
Боттас и Чжоу покинут Kick Sauber, команда подтвердила решение о расставании с гонщиками.
06-11-2024
Валттери Боттас и Чжоу Гуанью покинут Kick Sauber в конце сезона. Команда также подтвердила, что к ним присоединится лидер чемпионата Формулы-2 Габриэль Бортолето, который составит дуэт с
Стролл объяснил «очень странную» аварию на прогревочном круге, а Алонсо заявил, что Aston Martin «нужно перегруппироваться» после сложного Гран-при Сан-Паулу
06-11-2024
Фернандо Алонсо признал, что Aston Martin нужно «перегруппироваться и стать лучше» перед финальной серией из трех гонок сезона, так как команда не смогла набрать очки в сложный уикенд на
Руководитель Alpine Оукс выразил гордость за Окона и Гасли после их подиума в Сан-Паулу и уверенность в успешном завершении финальных трех гонок
06-11-2024
Руководитель Alpine Оливер Оукс объяснил, насколько важен для команды двойной подиум на Гран-при Сан-Паулу, и выразил свою «гордость» за Эстебана Окона и Пьера Гасли, которые уступили
Руководитель McLaren Андреа Стелла заявил, что все еще возможно в борьбе за титул, несмотря на то что Норрис потерял позиции по отношению к Ферстаппену в Бразилии.
06-11-2024
Руководитель команды McLaren Андреа Стелла быстро поздравил своих соперников из Red Bull в Бразилии после того, как доминирующая победа Макса Ферстаппена нанесла удар по надеждам Ландо
Разочарованный Льюис Хэмилтон заявил, что уже задумывается о жизни после Mercedes, так как неудача в Бразилии сказалась на его настроении.
06-11-2024
Льюис Хэмилтон заявил, что уже задумывается о жизни после Mercedes, поскольку неудачный уикенд в Бразилии оставил свой отпечаток.
«Red Bull считали, что чемпионат мира был инсценирован», - соотечественник Макса Ферстаппена предположил, что британские СМИ создают определенный нарратив
06-11-2024
Бывший голландский гонщик Ян Ламмерс высказался о влиянии британских СМИ на восприятие усилий Макса Ферстаппена и команды Red Bull по защите своего чемпионского титула.
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Формула 1 Гран-при Бразилии 2024, Гонка 03.11.2024 смотреть онлайн
Заключительная гонка тройного гоночного уикенда Формулы-1 состоится в это воскресенье на Интерлагосе, где пройдёт Гран-при Бразилии. Давление на лидеров чемпионата возрастает, и Ландо Норрис будет стремится одержать важную победу, чтобы сократить отставание от Макса Ферстаппена.
Формула 1 Гран-при Бразилии 2024, Квалификация 02.11.2024 смотреть онлайн
Для заключительного этапа насыщенного тройного уикенда паддок Формулы-1 возвращается на автодром Жозе Карлоса Пейсе, более известный как Интерлагос, для проведения Гран-при Сан-Паулу.
Формула 1 Гран-при Бразилии 2024, Спринт 02.11.2024 смотреть онлайн
Формула-1 завершает первую из двух серий тройных гонок, проводя ежегодный Гран-при Бразилии на этих выходных. Автодром Жозе Карлоса Пейсе — одна из самых культовых трасс в календаре Ф1, славящаяся своей способностью регулярно дарить захватывающие гонки.
Формула 1 Гран-при Бразилии 2024, Квалификация на спринт 01.11.2024 смотреть онлайн
Гран-при Бразилии 2024 года Формулs-1 проходит в очень напряженный момент чемпионата. После Гран-при Мексики, где Ландо Норрис сократил отставание от Макса Ферстаппена на 10 очков, разрыв теперь составляет 47 очков при оставшихся четырёх гонках.
Формула 1 Гран-при Бразилии 2024, Свободная практика 1 01.11.2024 смотреть онлайн
Гран-при Бразилии 2024 года по Формуле-1 проходит в ключевой момент сезона. После гонки в Мексике, где Макс Ферстаппен потерял 10 очков относительно Ландо Норриса и произошёл спорный инцидент между пилотами, чемпионат остаётся напряжённым.
Формула 1 Гран-при Мексики 2024, Гонка 27.10.2024 смотреть онлайн
Две серии из трёх гонок подряд завершат сезон 2024 года, и сейчас мы находимся в середине первой из них, после насыщенного уикенда в США. Гонки идут одна за другой, и вот некоторые важные темы после короткого переезда из Остина в Мехико.
«Челси» присоединился к «Ливерпулю» в гонке за подписание 23-летней звезды Премьер-лиги.
06-11-2024
«Челси» присоединился к «Ливерпулю» в гонке за подписание Райана Айт-Нури из «Вулверхэмптон», сообщает TEAMtalk. Левый защитник показывает отличную игру в этом сезоне, что привлекло
«Должны пойти на всё, чтобы заполучить его», — эксперт призывает «Ливерпуль» подписать звезду «Реал Мадрид» как готовую замену для Мо Салаха.
06-11-2024
Бывший игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи призвал клуб подписать вингера «Реал Мадрид» Винисиуса Жуниора, чтобы заменить Мохамеда Салаха на «Энфилде». У египтянина остался год по текущему
«Манчестер Юнайтед» получил серьёзное усиление благодаря возвращению ключевого игрока к полноценным тренировкам с командой впервые с июля.
06-11-2024
«Манчестер Юнайтед» получил значительное усиление, так как 18-летний защитник Лени Йоро вернулся к полноценным тренировкам с командой впервые в этом сезоне. «Красные дьяволы» страдали от
Энцо Мареска предоставил обновленную информацию о состоянии Коула Палмера перед матчем Челси против Арсенала, который состоится на выходных.
06-11-2024
Главный тренер Челси Энцо Мареска сообщил обновленную информацию о состоянии Коула Палмера перед матчем против Арсенала, который состоится на Стэмфорд Бридж в воскресенье, 10 ноября, в
Бывший игрок «Манчестер Сити» Бенжамен Менди выпустил заявление после успешного иска против своего бывшего клуба по трудовому вопросу.
06-11-2024
Бывший защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди выразил своё облегчение после того, как суд вынес решение в его пользу в трудовом иске против бывшего клуба. Трудовой трибунал постановил,
Челси получил удар по составу, так как ключевой игрок пропустит матч Лиги конференций из-за травмы.
06-11-2024
Челси столкнулся с проблемой травмы, так как нападающий Джейдон Санчо не сможет принять участие в предстоящем матче Лиги конференций УЕФА. «Синие» готовятся к игре против армянского клуба
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Фулхэм - Брентфорд 05.11.2024, АПЛ 24/25 смотреть онлайн
Лондонское дерби в понедельник между «Фулхэмом» и «Брентфордом» завершит 10-й тур нового сезона Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед — Челси 03.11.2024, АПЛ 24/25 смотреть онлайн
Испытывающий трудности «Манчестер Юнайтед» постарается вернуться на победный путь в Премьер-лиге, встречаясь с «Челси» в десятом туре.
Тоттенхэм Хотспур — Астон Вилла 03.11.2024, АПЛ 24/25 смотреть онлайн
«Тоттенхэм» постарается исправиться за обидное поражение от «Кристал Пэлас», когда примет «Астон Виллу» на своем поле.
Вулверхэмптон Уондерерс — Кристал Пэлас 02.11.2024, АПЛ 24/25 смотреть онлайн
Воодушевленные ничьей 2:2 с «Брайтоном», «Вулверхэмптон» постарается одержать свою первую победу в сезоне в домашней встрече с «Кристал Пэлас» на «Молинью».
Саутгемптон — Эвертон 02.11.2024, АПЛ 24/25 смотреть онлайн
В субботу на стадионе «Сент-Мэри» пройдет матч между «Саутгемптоном» и «Эвертоном», двумя командами из нижней части таблицы.
Борнмут — Манчестер Сити 02.11.2024, АПЛ 24/25 смотреть онлайн
Стадион «Виталити» станет центром внимания, когда «Борнмут» и «Манчестер Сити» сойдутся в десятом туре Премьер-лиги.